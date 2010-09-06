7 января исполняется 30 лет с момента подарка СССР трамвайного вагона «Ф» из Орла музею трамваем Сан-Франциско США.

Как сообщает на своей странице в сети Facebook информагентство «Север», 7 января 1987 года советский генконсул Валентин Каменев торжественно передал трамвайный вагон «Ф» под названием «Трамвай Желание Мира» мэру Сан-Франциско Даяне Файнштейн.

В Америке вагон прошел небольшую техническую адаптацию. С 1994 года этот вагон не возит пассажиров, он находится в музее трамваев.

Построен этот трамвай был в Коломне в 1922 году по образцу 1912 года. С1922 по 1960 годы эксплуатировался в Москве, а с 1960 по 1978 гг. работал в Орле. Перед передачей в США вагон был отреставрирован в Орловском трамвайном депо им. Ю.Витаса (первый литовский мэр Вильнюса, был директором депо, расстрелян нацистами во время ВОВ).

Как поясняет ИА «Север», орловский трамвайное движение - один из старейших в России. В Орле трамваи начали ходить в 1898 году. Это вторая трамвайная линия на территории РФ после Нижегородской, в СССР первая трамвайная система была построена в Киеве.

На фото: тот самый трамвай идет своим ходом на железнодорожную станцию. На маршрутном указателе надпись «Орел - Сан-Франциско».