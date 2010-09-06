На сайте Орловского городского Совета народных депутатов размещен график приема граждан по личным вопросам в 2017 году.



Жители областного центра могут обратиться к мэру Орла, председателю Орловского городского Совета Василию Новикову во второй вторник месяца, с 16:00 до 18:00.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин принимает граждан каждый третий вторник месяца (16:00-18:00).



Заместитель председателя горсовета Раиса Дубровская - третья среда месяца (16:00-18:00).

Зампредседателя горсовета Сергей Себякин принимает граждан по личным вопросам во второй понедельник месяца, с 16:00 до 18:00.