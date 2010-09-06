9 января на дорогах областного центра работает 39 единиц техники МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».



Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на директора предприятия Владимира Достовалова. В очистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, сходов с мостов задействовано 149 человек и 6 единиц тротуароуборочной техники.

В праздничные дни с улиц города вывезено две тысячи кубометров снега, использовано 2 300 тонн песко-соляной смеси.

Всего за восемь дней нового года выпало 22 мм осадков (51% от среднемесячной нормы). Только за один день - 8 января в Орле выпало 8 мм осадков в виде снега.