До настоящего времени 63 многоквартирных дома в городе Дмитровске и 17 в поселке Хотынец Орловской области остаются без управляющей организации или ТСЖ.

Об этом сообщает управление государственной жилищной инспекции Орловской области.

«Брошенные» дома, которые остались без управления после принятия федерального закона «О лицензировании», остались без ремонтных работ, элементарного наведения порядка в подъездах и на придомовых территориях.

В некоторых домах отсутствует остекление мест общего пользования. В морозы из-за этого стены зданий сыреют и промерзают, дома постепенно разрушаются. Да и температура воздуха в квартирах снижается.

При этом местные власти фактически самоустранились от решения проблемы «брошенных» домов, считают в инспекции.

Их роль сводится в размещении объявлений о проведении конкурса на управление домами и последующих сообщений о том, то конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Никаких иных шагов муниципалитеты не предпринимают.

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