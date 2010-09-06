В первую неделю 2017 года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 66%.

Снижение заболеваемости регистрировалось во всех возрастных группах детей с 52,5% до 75,8%, в возрастной группе 15 лет и старше – на 67,1%, сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Всего в регионе было зарегистрировано 1 654 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

Дети в возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 56,6%.

По данным лабораторного мониторинга на территории области преобладает доля вирусов гриппа А(H3N2).