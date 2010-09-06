На передвижном посту ДПС на 135 км автодороги Орёл-Тамбов инспекторы ГИБДД и сотрудники Россельхознадзора выявили два факта нарушения законодательства в области карантина растений.

Физические лица вывозили 50 тонн зерна кукурузы урожая 2016 года из Орловской области в Липецкую область.

У груза не было документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние зерна.

В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, сообщает ТУ Россельхознадзора по Курской и Орловской областям.