На ул. Лескова напротив Орловского государственного института культуры к 10 февраля установят светофор для пешеходов, сообщил сегодня на рабочем совещании в администрации Орла директор УКСа Дмитрий Зуев.

Светофор будет оснащен вызывной кнопкой. Это позволит не останавливать поток автомобилей, когда пешеходов нет.

Этот участок дороги постоянно загружен автотранспортом. Одновременно тут очень активное движение пешеходов (студентов и преподавателей ОГИК). Здесь есть нерегулируемый переход, но он проблему не решает. На этом участке уже не раз случались ДТП, связанные с наездами на пешеходов, переходящих дорогу.

Установка нового светофорного объекта будет произведена  за счет средств областной программы по безопасности дорожного движения.

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