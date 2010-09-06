Сегодня на странице Вконтакте болельщиков футбольного клуба «Орел» OREL BUTCHERS вбл размещен скан официального ответа управления спорта и физической культуры Орловской области.

Из документа следует, что футбольный клуб «Орел» снят с Первенства России по футболу среди команд ПФЛ второго дивизиона 2016-2017 годов и переведен в любительскую лигу (третий дивизион).

Решение было принято из-за существенного уменьшения финансирования клуба – с 23,9 млн рублей в 2016 году до 10,6 млн рублей в 2017 году.

При этом в управлении спорта уверены, что переход клуба в любительскую лигу «не повлияет на подготовку спортивного резерва, состоящего из орловских воспитанников ДЮСШ и СДЮШОР г. Орла», а также «позволит создать футбольную команду из орловских воспитанников, которые получат необходимую игровую практику в третьем дивизионе».

Это приведет к формированию полноценной орловской футбольной команды, которая сможет «улучшить позиции орловского футбола в ближайшие годы», говорится в документе.