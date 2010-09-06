Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) не получала официальных уведомлений от ФК «Орел» о снятии с Первенства России по футболу второго дивизиона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ПФЛ Артема Казаченкова.

Представитель ПФЛ отметил, что «Лига делает все, чтобы разрешить этот вопрос».

Напомним, что сегодня стало известно о том, что из-за проблем с финансированием орловский футбольный клуб покидает второй дивизион, снимается с Первенства России и переходит в любительскую лигу (третий дивизион).