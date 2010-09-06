«Единая Россия» в рамках партийного проекта «За здоровый образ жизни» провела в Ливенском районе Орловской области открытое лично-командное первенство по спортивной ловле рыбы зимними снастями.

Соревнования проходили 6 января, в них приняли участий 11 команд.

Места распределились следующим образом: третье место команда «Экстрим», второе место команда «Удача», а вот заслуженное «золото» взяла команда «Жилком». Также были определены победители за первую пойманную и самую крупную рыбу.

Все победители и призеры соревнований награждены дипломами и призами главы администрации Ливенского района и районного отделения «ЕР».