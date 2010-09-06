Подведены итоги ежегодного конкурса «Школа года Орловской области», сообщает администрация региона.

В этом году среди городских школ лучшим был признан лицей №1 города Орла.

В этой же номинации призерами стали еще две школы: №2 города Ливны и №5 города Орла.

Среди сельских школ победительницей стала Сомовская средняя общеобразовательная школа Шаблыкинского района. Среди лучших также Никольская средняя Свердловского района и Совхозская средняя школа Малоархангельского района.

Победители будут награждены почетными грамотами от руководства Орловской области и призами.