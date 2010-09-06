Сегодня в Железнодорожном райсуде Орла состоялось очередное заседание по уголовному делу орловского бизнесмена Сергея Будагова.

Гендиректора и владельца агрохолдинга «Орловская нива» подозревают в даче взятки в сумме 5 млн рублей главе департамента имущества и земельных отношений Орловской области Андрею Синягову.

Сегодня в суде было продемонстрировано видео очной ставки Сергея Будагова и Андрея Синягова. Кроме того, суд снова выслушал показания главы имущественного  департамента.

Стороны продолжают настаивать на своем: Сергей Будагов утверждает, что он дал 5 млн рублей в долг чиновнику по его же просьбе. Синягов настаивает, что переданные деньги - это взятка.

11 марта 2016 года Сергей Будагов был задержан при попытке дать взятку в размере 5 млн рублей главе областного департамента имущества Андрею Синягову. По оперативным материалам УФСБ по Орловской области было возбуждено уголовное дело по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

До 4 мая бизнесмен находился под стражей. Затем Орловский областной суд отказал следствию в продлении срока содержания подозреваемого под стражей. Будагова отпустили на свободу под залог в 25 млн рублей.

Комментарии  

0 # Александр 11.01.2017 16:38
Какими критериями пользовался Будагов при "даче" взятки:
- а) сумма была согласована
- б) или существуют какие то теневые тарифы (%) на сумму стоимости....выгоды и т.д.?
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