Сегодня в Железнодорожном райсуде Орла состоялось очередное заседание по уголовному делу орловского бизнесмена Сергея Будагова.

Гендиректора и владельца агрохолдинга «Орловская нива» подозревают в даче взятки в сумме 5 млн рублей главе департамента имущества и земельных отношений Орловской области Андрею Синягову.

Сегодня в суде было продемонстрировано видео очной ставки Сергея Будагова и Андрея Синягова. Кроме того, суд снова выслушал показания главы имущественного департамента.

Стороны продолжают настаивать на своем: Сергей Будагов утверждает, что он дал 5 млн рублей в долг чиновнику по его же просьбе. Синягов настаивает, что переданные деньги - это взятка.

11 марта 2016 года Сергей Будагов был задержан при попытке дать взятку в размере 5 млн рублей главе областного департамента имущества Андрею Синягову. По оперативным материалам УФСБ по Орловской области было возбуждено уголовное дело по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

До 4 мая бизнесмен находился под стражей. Затем Орловский областной суд отказал следствию в продлении срока содержания подозреваемого под стражей. Будагова отпустили на свободу под залог в 25 млн рублей.