Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку использования средств областного бюджета при реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», сообщает КСП.

Средства проверялись за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Объектом проверки был департамент сельского хозяйства.

Всего было проверено 117,2 млн рублей, выделенных по этой строчке. По результатам проведенной проверки установлены нарушения на общую сумму 16,5 млн рублей, сообщает ведомство.

В частности, установлены нарушения условий предоставления и порядка использования грантов, выделяемых для поддержки начинающим фермерам. Есть у аудиторов КСП и претензии по условиям выделения и использования средств, предоставляемых в виде грантов сельскохозяйственным потребкооперативам.

Информация по результатам проверки направлена губернатору Орловской области, председателю облсовета и в прокуратуру региона.