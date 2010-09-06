Мэр Орла на совещании в администрации города 11 января сообщил, что от горожан поступило много жалоб на работу общественного транспорта в праздничные дни и первые рабочие дни этого года.

В частности, речь шла о работе автобусов муниципального транспортного предприятия ПАТП-1.

- На одном из маршрутов ПАТП – 1, вместо положенных семи автобусов работал только один, - сказал мэр Василий Новиков.

Для того, чтобы не повторить таких ошибок, городские власти поручили отделу организации транспортного обслуживания населения изучить архивные записи ГЛОНАСС. По результатам проверок записей станет ясно, с какими компаниями будет продлено дальнейшее сотрудничество, а с какими придется расстаться, сообщает пресс-служба горсовета Орла.

Во время обсуждения этого вопроса мэр Орла поручил администрации города подготовить экономическое обоснование покупки новых автобусов.