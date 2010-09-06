Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний соответствующим постановлением Правительства РФ увеличены на 4%.

В этом году перерасчет ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве будет произведен с 1 января, сообщает управление Фонда соцстраха в Орловской области.

Коэффициент индексации составил 1,04. Это значит, что все выплаты, назначенные до 1 января 2017 года, вырастут на 4%.

- В настоящее время ежемесячные страховые выплаты получают 2427 жителей Орловской области. На эти цели в минувшем году из бюджета ФСС было израсходовано 173,5 млн рублей. Средняя ежемесячная выплата сложилась в сумме 5,9 тыс. рублей, - отмечает управляющий Орловским региональным отделением ФСС Олег Ревякин.   

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