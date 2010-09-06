Футбольный клуб «Орел» снимется с чемпионата России и лишится профессионального статуса, подтвердил сообщения СМИ «Газете. ру» директор клуба Дмитрий Прокопенко.

Заявление о снятии с чемпионата направлено в еще в ноябре. Положение вряд ли изменится к лучшему Дмитрий Прокопенко назвал ситуацию «безвыходной».

 

- Никаких вариантов сохранения профессионального статуса на данный момент нет, ситуация безвыходная. Это решение учредителя клуба — правительства области. Уже в это межсезонье мы планируем сняться с чемпионата ПФЛ и подать заявку на вступление в любительскую лигу, - скахал директор ФК «Орел».

Причина – сокращение финансирования клуба почти в два с половиной раза. Руководство клуба называет эту меру вынужденной и продиктованной сложной бюджетной ситуацией.

Сейчас долго в ФК «Орел» нет, но на продолжение сезона средств тоже нет.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о том, орловский клуб лишается статуса профессионального и переходит в третий дивизион – любительскую лигу.

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