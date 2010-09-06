6 февраля национальные и международные эксперты Worldskills по 19 компетенциям (профессиям) прибудут в Орёл для финальной организации конкурсных площадок перед стартом регионального чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины – 2017» (Worldskills Russia).

Открытие чемпионата состоится 7 февраля. В нем примут участие более 260 участников и экспертов Worldskills.

8 февраля более 95 студентов колледжей и университетов Орловской области, а также более 45 орловских и брянских школьников заступят за свои рабочие места и будут состязаться за право попасть в сборную команду Орловской области. Соревнования продлятся до 10 февраля.

Первый Чемпионат пройдет по 19-ти наиболее востребованным на рынке труда профессиям входящим в ТОП-50 – это сварщики и строители, робототехники и специалисты по прототипированию, токаря и фрезеровщики на станках с ЧПУ, электромонтажники и другие.

- Задания заведомо разрабатываются высокого уровня сложности, за отведенное время 15-22 часа идеально выполнить такое задание практически невозможно. Оценивание производится по объективной и субъективной шкале группой сторонних экспертов, а результаты заносятся в электронную систему оценивания уровня квалификации (CIS), что позволяет исключить предвзятость к определенным участникам. Кроме этого, в свете последних поручений Президента РФ Владимира Путина результаты участия в такого уровня конкурсах будут приравниваться к результатам государственной итоговой аттестации, - говорит директор регионального координационного центра Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Орловской области, сертифицированный эксперт Worldskills Александр Калинин.

Лучшие уже в марте текущего года отправятся на Чемпионаты, которые пройдут по всей России на базах Межрегиональных центров компетенций (МЦК), а в мае будут состязаться за право называться лучшими молодыми профессионалами страны в г. Краснодаре на IV Национальном Чемпионате России.

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.