Сегодня на уборке снега в Орле заняты 45 единиц техники, сообщает администрация города со ссылкой на МУП «Спецавтобаза».

Это на 13 единиц больше, чем работало в городе вчера. Количество техники увеличили из-за метели, снега и прогнозом на снегопад в ближайшие сутки.

Как сообщают власти города, на улицах Орла работают девять самосвалов, три фронтальных погрузчика, 10 единиц тротуароуборочной техники, 13 комплексных дорожных машин и т.д.

Еще около полутора сотен рабочих убирают скверы, тротуары и остановки вручную, уверяют в МУП «Спецавтобаза».

За прошедшие сутки с центральных улиц города вывезли 486 тонн снега. За сутки на дороги и тротуары Орла высыпано 200 тонн песко-соляной смеси, говорится в сообщении.