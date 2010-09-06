С 26 по 29 января в Орловском спортивном техникуме (ул. Октябрьская, 65) будет проходить XХ междугородний турнир по боксу памяти тренера Н.А. Плахова.

Открытие состоится 27 января в 17 часов. В турнире примут участие 150 боксеров Курска, Липецка, Москвы, Карачева, Железногорска, Воронежа, Мурманска, Орла и Орловской области.

Организаторами выступили управление соцподдержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, Орловский спортивный техникум, и Орловская областная федерация бокса.