Уголовное дело в отношении руководства «Орелсоцбанка», которое недавно было направлено региональным управлением Следственного комитета в прокуратуру Орловской области, будет возвращено следствию.

Об этом сообщила в последнем номере газета орловских коммунистов «Орловская искра» в статье «Прокурор». Статья, которая подписана редакцией «ОИ», посвящена «возвращению» прокурора области Ивана Полуэктова и предстоящему Дню органов прокуратуры.

Издание сообщает, что «Прокуратура, изучая дело («Орелсоцбанка» - прим. «ВО».), нашла у следствия огромное количество огрехов. И намерена вернуть следствию для устранения нарушений: не установлена вся преступная цепочка, и следствие не установило главное – где находятся почти 600 млн рублей, уведённых у соцбанка».

Издание указывает, что именно на деле «Орелсоцбанка» «борьба прокуратуры со следственным комитетом за торжество законности вступает в решающую стадию».

Уголовное дело в отношении руководителя и соучредителя «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко было возбуждено 28 мая 2012 года управлением Следственного комитета по Орловской области. Дело было возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Орелсоцбанк» был признан потерпевшим и гражданским истцом по этому делу. Сроки расследования неоднократно продлевались.

В октябре 2013 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий «Орелсоцбанка», направило в СК еще одно заявление о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. В феврале 2014 года в орловское управление СК была направлена дополнительная информация по факту хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

В ходе расследования дела в ноябре 2015 года председателю правления банка, акционеру банка и их соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).