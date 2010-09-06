Осенью 2017 года в Свердловском районе Орловской области будет введен в эксплуатацию многопрофильный оздоровительный центр социальных услуг (МОЦСУ).

Проект финансируется за счет частных инвестиций. Об этом сообщает «Орловская городская газета» со ссылкой на директора Орловского филиала некоммерческого фонда «Здоровая страна» Вячеслава Путютина.

В одном комплексе будут работать психоневрологический интернат, пансионат для пожилых, отделения социальной реабилитации алко- и наркопотребителей, отделения для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, – потерявших жилье, беженцев.

Проект центра в селе Никольском.

Осенью минувшего года Орловский филиал НФ «Здоровая страна» по результатам открытого конкурса получил в безвозмездное пользование муниципальное имущество в Свердловском районе. Недвижимость общей площадью 4327 кв. метров расположена в селе Никольском, включает трехэтажные учебный и спальный корпуса и котельную. Раньше здесь размещался дом-интернат, в последнее время объект пустовал.

Хотя помещения были законсервированы, время нанесло им урон. Муниципалитету, учитывая экономическую ситуацию, по сути, удалось сохранить стены, окна, крышу, пусть и не в лучшем состоянии. И хотя к разработке ПСД только приступили, стало ясно, что наведение порядка потребует вложения значительных средств.

В таком состоянии находится объект сегодня.

– Предстоит провести капитальный ремонт: восстановить систему отопления, переместить котельную и заново ее оборудовать, заменить полы, сделать стены, перекрыть кровлю, – рассказывает изданию Вячеслав Путютин. – Помещения должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к учреждениям подобного типа. Например, жилая комната для четырех человек должна иметь отдельные туалет и душевую кабину. Надо ставить пандусы, подъемники, монтировать системы пожарной безопасности, видеонаблюдения.

– Кто оплачивает работы?



– Проект финансируется за счет частных инвестиций. Изначально фонд «Здоровая страна» создавался с целью поддержки государственных инициатив в сфере реабилитации и ресоциализации граждан, и его работа является одной из форм государственно-частного партнерства в социальной сфере. Содержание пациентов психоневрологического отделения, постояльцев дома престарелых идет за счет государственного контракта. Реабилитацию нарко- и алкозависимых (мы их называем резидентами) оплачивают родственники. Часть затрат покрывают сами резиденты, участвуя в так называемой «трудотерапии». Государству это партнерство выгодно. Во-первых, как показывает практика, услуги подобных центров госзаказчику обходятся дешевле; во-вторых, решаются острые социальные вопросы; в-третьих, освоенная методика реабилитации позволяет добиваться стойкого выздоровления зависимых.

Проекты МОЦСУ уже реализованы в Московской области (Наро-Фоминский район), Саранске, Оренбурге, Омске. В Подмосковье центр открылся в 2011 году. Надо отметить, что пилотный проект в Наро-Фоминском районе позволил наработать уникальный практический опыт. Там к открытию центра шли пять лет. А в Орловской области на это потребуется год (постучим по дереву). Если все получится, орловский центр станет базой для тиражирования модели в Центральном федеральном округе.

Кстати, на начальном этапе в центре будут работать 50 человек: специалисты, медицинский и обслуживающий персонал.

– В Орловской области фонд «Здоровая страна» уже не новичок. 4 июля 2015 года под эгидой фонда в селе Плещеево начал действовать реабилитационный центр «Вершина-Орел» по оказанию помощи наркозависимым людям. Как строится работа?

– Реабилитационный процесс в центре основан на психотерапии, длится от 6 до 9 месяцев. Используется программа, разработанная при помощи ФГБУ «Национальный научный центр наркологии», и другие передовые наработки в сфере реабилитации. С резидентами работают клинические психологи, консультанты по химической зависимости. Постепенно зависимый прекращает принимать психоактивные вещества, формирует к ним негативное отношение. После выписки резидент находится под наблюдением сотрудников центра. Человек три раза в неделю встречается с психологом, который продолжает работать с ним.

– Какие итоги можно подвести?

– Из «Вершины» выписано 56 человек, в процессе реабилитации – 40. В ремиссии находятся 49 выписанных резидентов – у них все хорошо, мы их называем «трезвыми». Любой нарколог скажет вам, что это замечательный результат. Но в официальную статистику их можно включить только после трех лет наблюдения. Так или иначе, ребята неплохо себя чувствуют, работают, у них есть ориентир в жизни. Кстати, на этапе выписки реабилитанты участвуют в расчистке территории будущего центра, подготовке объекта к реконструкции.

– А остальные не хотят или не могут свернуть с наркодорожки?

– Остальные 10 процентов, скажем так, находятся на пути к выздоровлению. У этой категории есть срывы. Но важно отметить, что прием наркотиков стал для них некомфортным. Пройденный курс имеет свое воздействие, и они понимают, что наркотики — зло и с этим надо бороться. Мы продолжаем с ними работать до достижения устойчивого результата.

– Вернемся к центру в Никольском. Можно ли содержать практически под одной крышей столь разные категории подопечных?

– Жилые помещения, конечно, будут разделены. С другой стороны, модель многопрофильного центра доказала свою эффективность. В частности, реабилитанты привлекаются к волонтерской деятельности: они ухаживают за стариками, выводят их на прогулки, развлекают и снимают таким образом с обслуживающего персонала нагрузку. Для ребят это важно: они осознают свою необходимость, начинают понимать, что мир создан не только для них — в нем есть еще люди, которым нужна помощь и поддержка. Есть еще плюсы, в том числе и экономические, но это предмет отдельного разговора.

– Кто оказывает поддержку проекту МОЦСУ?

– Губернатор Орловской области Вадим Потомский, заместитель председателя регионального правительства Сергей Ступин. Мы эффективно сотрудничаем с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Орловской области. Начальник управления Владимир Журавлев, сотрудники Алексей Шляхов и Александр Ставцев помогают в организационной работе. Надеемся, что осенью 2017 года центр будет введен в эксплуатацию.