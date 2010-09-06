В конце прошлого года администрация Должанского района Орловской области объявила о проведении  электронного аукциона на определения подрядчика, который проведет реконструкцию средней школы в поселке Долгое.

В процессе реконструкции школы расширят до 784 учащихся. Цена контракта – 90,4 млн рублей.

Изначально предполагалось, что заявки на участие в аукционе будут рассматриваться до 16 января, а сами торги состоятся 19 января.  

Однако очевидно сроки сдвинутся из-за решения УФАС о приостановке закупки. В УФАС поступили две жалобы от компаний претендентов – ООО «Энтос Плюс» и ООО «Стройиндустрия». Сейчас обращения компаний в антимонопольный орган находятся  рассмотрении, решения по ним не вынесены.

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