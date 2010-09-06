Вступил в силу приговор Северного райсуда Орла по уголовному делу бывшего инспектора по делам несовершеннолетних районного отдела полиции, сообщает прокуратура Орловской области.

Женщина обвинялась в превышении полномочий.

Она не поставила на учет факт насилия в отношении несовершеннолетней девочки. Кроме того, инспектор в протоколах исказила смысл показаний потерпевшей.

Суд признал инспектора виновной и оштрафовал ее на 70 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ей три года работать в органах государственной и муниципальной власти и в прочих должностях, представляющих власть.