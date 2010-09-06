Вчера, 13 января, скончался бывший глава Болховского района Орловской области Михаил Дорофеев.

Некоторое время назад он, уже не будучи главой, постригся в монахи. Вчера митрополит Орловский и Болховский Антоний выразил соболезнования в связи с кончиной монаха Мирослава (Дорофеева), сообщается на сайте Орловской митрополии.

- Оставив государственную службу, он полностью посвятил себя служению Богу. Страдая от тяжелой болезни, он не прекратил главного монашеского делания — молитвы за ближних и дальних. Превозмогая физическую боль, он подал пример подлинной веры и истинного смирения, - говорится в обращении.