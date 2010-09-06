Управление Следственного комитета по Тамбовской области возглавил выходец из Орловской области Александр Полшаков.

Об этом сообщили тамбовские СМИ.

В Орле ходили упорные слухи, что именно он рассматривается на должность руководителя орловского СК. Но теперь хотя бы понятно, что в Орел назначат кого-то еще.

Александр Полшаков – уроженец Орла, выходец из орловского СК, в котором работал следователем по особо важным делам. В частности, именно он вел уголовные дела в отношении заместителей губернатора Орловской области – Виталия Кочуева и Игоря Сошникова.

Осенью 2011 года он назначен на должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

В декабре прошлого года Александру Полшакову было присвоено звание генерал-майор.