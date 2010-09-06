На корт с искусственным льдом в поселке Долгое потребовалось 35 млн рублей. Средства предоставило Правительство Москвы. 

Как сообщал «Вечерний Орел» со ссылкой на первого заместителя председателя областного правительства Анатолия Мишанова, в Долгом запущен в эксплуатацию каток с искусственным льдом.

14 января состоялась торжественная церемония открытия объекта.

В ней участвовали руководители Орловской области, Должанского района и местные жители.

Как сообщает пресс-служба губернатора, новый хоккейный корт включает ледовое поле, защитное ограждение зрителей, трибуны, отсеки для запасных игроков и рефери, трансформаторную подстанцию,  компрессорно-конденсаторный агрегат, электронное информационное табло.

Стоимость объекта составила 35 млн рублей. Средства были выделены Правительством города Москвы при содействии губернатора Орловской области Вадима Потомского.

Фото пресс-службы губернатора.

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