На корт с искусственным льдом в поселке Долгое потребовалось 35 млн рублей. Средства предоставило Правительство Москвы.

Как сообщал «Вечерний Орел» со ссылкой на первого заместителя председателя областного правительства Анатолия Мишанова, в Долгом запущен в эксплуатацию каток с искусственным льдом.

14 января состоялась торжественная церемония открытия объекта.

В ней участвовали руководители Орловской области, Должанского района и местные жители.

Как сообщает пресс-служба губернатора, новый хоккейный корт включает ледовое поле, защитное ограждение зрителей, трибуны, отсеки для запасных игроков и рефери, трансформаторную подстанцию, компрессорно-конденсаторный агрегат, электронное информационное табло.

Стоимость объекта составила 35 млн рублей. Средства были выделены Правительством города Москвы при содействии губернатора Орловской области Вадима Потомского.

Фото пресс-службы губернатора.