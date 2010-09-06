Свыше 50 дворников, работающих в управляющих компаниях в Орле, не вышли на уборку территорий.

Об этом и не только шла речь на совещании, проведенным 13 января первым заместителем главы администрации Орла Александром Муромским.

По информации замначальника городского управления коммунальным хозяйством Николая Галки, в областном центре работает 84 управляющие организации.

Они обслуживают 1733 придомовых территории. В управляющих организациях работают 757 дворников. Масштабная проверка проведенная 12 января показала, что на работу в этот день вышли лишь 705.

Николай Галка обратил внимание УК на ряд вопросов.

- Складирование снега со дворов у выездов на центральные улицы может вызвать опасность дорожно-транспортных происшествий.  Снег на придомовых территориях днем должен быть убран в течение часа после выпадения, если осадки идут ночью — до 8 часов утра, - сказал он.

Как было отмечено на совещании, в последнее время увеличилось количество жалоб жителей города на качество уборки дворов и внутриквартальных проездов.

Силами «Спецавтобазы», работающей по субподряду с ГУП Орловской области «Дорожная служба» проблемы не решить. К тому же ее возможности ограничены.

В работе МУП использует 61 единицу техники. С 12 января дополнительно привлекаются восемь единиц техники из ГУП «Дорожная служба». Еще 140-160 человек ежедневно убирают городские тротуары, скверы, парки, остановочные пункты и пешеходные улицы вручную. Кроме того, на уборке мостов работают 84 участника молодежных экологических отрядов.

В этой связи «ВО» отмечает, что зима в этом году снега не жалеет - его уборка превращается в настоящую битву. 15 января, например, снег шел всю ночь и почти весь день. Понятно, что в этой ситуации никаких дворников и техники не хватит, чтобы оперативно разгрести завалы. Собственно говоря, жители частного сектора в Орле не ждут гостей с лопатами и сами расчищают территорию вокруг своих жилищ. Если их примеру последуют жители многоквартирных домов — хуже от этого не будет.

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