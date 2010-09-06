Со школьной скамьи мы знаем о расхожей истине, что человек использует только 10% своего мозга.

Эти 10% - только надводная часть айсберга, основная часть возможностей нашего мозга, которые по-прежнему являются загадкой и предметом изучения, находится под водой – в подсознании.

Об этом и не только в Орле на уникальной лекции рассказал признанный авторитет в психологии Марк Сандомирский.

Пересказывать такого человека, непростительная самонадеянность. Поэтому нашим читателям предоставляем удовольствие познакомиться с текстом лекции Марка Евгеньевича, практически слово в слово, с небольшими сокращениями. Для удобства мы разбили текст на несколько глав. Сегодня первая публикация.

Приезд такого уровня ученого в Орел стал возможен благодаря орловцу Михаилу Бирюкову, который организовал эту встречу. Сам Михаил – человек в городе известный. Он преподаватель йоги, специалист по массажу, последователь и ученик Марка Сандомирского.

Резервы мозга

- Мы сознательно используем небольшую часть возможностей мозга -10%. Но остальные 90% не пропадают, мозг работает. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, всю жизнь. Работает, даже когда мы отдыхаем, спим и ни о чем не думаем.

Но сознательно мы можем воспользоваться только некоторыми плодами этой работы. И вот здесь и заключаются дополнительные возможности, резервы: мы можем взять то, что есть внутри нас, и чем обычно мы не пользуемся.

И когда мы начинаем сознательно пользоваться этими дополнительными возможностями мозга, то в этом случае мы можем повысить личную эффективность. Во всех сферах: в работе, учебе, личной жизни и так далее.

…Бывает, что в жизни требуется найти какое-то новое решение. Неожиданное, оригинальное, не то, к чему мы привыкли. Так вот: такая задача вообще целиком и полностью зависит от дополнительных резервных возможностей мозга.

- Последние лет десять-пятнадцать во всем мире и даже у нас в России происходит научная революция. Мы вроде бы не замечаем этого исключительно важного события. Но оно, так или иначе, включается в жизнь каждого человека.

Эта научная революция в основном и касается понимания того, как устроен мозг человека. И того, как наша жизнь, в целом, и психические процессы связаны с работой мозга. Она получила специальное название – нейрореволюция.

Обратите внимание, что с каждым годом становится все больше книг о психологии. Если заглянуть в интернет, то кажется, что их списки неисчерпаемы. Все свежие книги на эту тему или содержат слово «мозг» или там есть слово «нейро».

…Каждый человек представляет собой единство двух частей. Мы носим в себе свою сознательную часть. Это все, что мы о себе знаем, замечаем, всё, что осознаем. Это связано с работой только одной половинки нашего мозга – левого полушария. Это та, часть мозга, где «прописано» наше сознание.

Правое полушарие - это неосознаваемые внутренние психические процессы. Это наше  подсознание. И именно с ним и связана большая часть наших особых возможностей.

Когда-то выдающийся психолог Мильтон Эриксон сказал, что у каждого человека гарантированно есть все необходимые внутренние возможности для решения его жизненных и психологических проблем. И главная проблема в том, что человек этими возможностями не пользуется. Потому что у него нет к ним доступа.

Если в вашей жизни есть нечто, что вы переживаете, как проблему, что вас не устраивает, что хочется изменить, вы предпринимаете какие-то попытки, чтобы это изменить, но у вас не получается. Вы продолжаете переживать… вот так устроена типичная проблема.  

Во всех подобных случаях сто процентов наверняка можно сказать, что у вас есть возможности, чтобы такую задачу решить. Потому что именно подсознание и заставляет нас переживать и волноваться, и не дает успокоиться, и отказаться от каких-то планов. Оно работает по механизму интуитивного предвидения и планирования будущего. Если у подсознания есть какие-то ожидания и планы, и оно знает, как этого добиться, оно будет нас подталкивать к тому, чтобы мы снова и снова пытались сделать это.

А когда в подсознании нет такого видения будущего, это означает, что у нас реально нет шансов что-то сделать. И тогда мы будем спокойны, тогда отпустим от себя какую-то проблему, перестанем переживать из-за нее, так как поймем что это бесполезно и бессмысленно. И в этом случае проблема перестает быть проблемой. 

А в тех случаях, когда мы продолжаем переживать по какому-то поводу, это означает, что в нашем подсознании есть решение, есть план. Но только (пока) сознательно мы его не знаем. Вся трудность в том, чтобы сознательно понять собственное подсознание.

Понять подсознание

И именно с этим связаны те дополнительные возможности мозга, которыми мы не пользуемся.

Почему не пользуемся? А потому, что «сознательная» половинка мозга думает с помощью слов и цифр. Она использует обычную логику и обычный язык. А другая часть нашего мозга (подсознательная) думает другим способом. Рассуждает на совершенно другом языке…

Наше подсознание думает на языке тела, ощущений, движений и других телесных процессов. И на языке зрительных образов, иногда – на языках запахов, вкусов и некоторых других более редких вариантов.

Поэтому эти части нашего мозга оценивают происходящее по-разному. И как ни странно, могут приходить в итоге к разным мнениям. Сознательная половинка говорит «Да», а бессознательная – «нет».

Сознательная часть хочет чего-то добиться, а подсознательная – остается равнодушной к этой цели и ничего не делает. А нужные изменения начинаются только тогда, когда и сознание и подсознание работают вместе. Только тогда!

Нередко так бывает, что подсознание не просто равнодушно к тому, чего мы сознательно хотим. Оно очень энергично сопротивляется, мешает нашим сознательным планам, занимается внутренним саботажем. И тогда в жизни человека возникают так называемые проблемы, недовольство и неудовлетворенность собственной жизнью.

Существует универсальный способ решения жизненных психологических проблем. Он заключается в том, чтобы сознательно понять, что же хочет наше собственное  подсознание и с ним договориться. Любая совершенно казалось бы нерешаемая задача на самом деле сводится именно к этому.

А как же практически этого добиться? Ведь сказать легко, сделать сложно…

Текучая современность

На внутренние сложности жизни человека накладываются и внешние трудности.

Вы, наверное, замечаете, что жизнь в последнее время в целом начинает меняться. Особенно тем, кто постарше, это заметно. Мы помним, что когда-то привычный образ жизни, течение жизни были другими. И если бы во времена моей молодости, лет 40 назад, кто-то бы мне сказал о том, как мы будем жить в настоящее время, я бы не поверил. Это казалось совершенно невозможным. Но образ жизни очень сильно переменился.

Последние пять-десять лет происходят еще новые и очень важные изменения в нашей общей жизни. Многие этого пока не видят. Они замечают влияние этих перемен на свою жизнь, но не могут пока для себя это словесно объяснить.

А происходит следующее: наша жизнь становится все более переменчивой. Все меньше оказывается постоянства и стабильности в жизни.

30-40 лет назад большинство людей были ориентированы на то, чтобы прожить в одной семье. Брак был таким постоянным союзом. Не у всех получалось, но у большинства. Как сегодня с этим обстоит дело? Совсем по-другому. 

30-40 лет назад люди выбирали себе профессию на всю жизнь. В молодости получив образование и специальность, они до пенсии этим же и занимались. А сегодня все устроено не так. В развитом мире люди меняют профессию примерно раз в 10 лет. А поступая в высшее учебное заведение, не знают точно, чем будут заниматься после него.

Все меняется очень быстро.

Знания, которые можно почерпнуть из книжек, энциклопедий, интернета, очень быстро устаревают и обесцениваются. И значит, то чему человек научился в молодости, уже не будет его умственным капиталом на всю жизнь. Пройдет десять, а то и пять лет, и это устареет. Все поменяется. Придется снова учиться.

Даже жизненный опыт устаревает. Я вспоминаю, как ко мне пришел за советом очень социально успешный и уважаемый человек. Он испытывал сильный стресс, не мог успокоиться несколько дней. А все от того, что когда он воспитывал своего сына- подростка, учил его жизни, мальчик спросил: пап, а вот когда ты был таким как я, какой у тебя был айфон? Имея в виду, что если у человека в детстве не было айфона, то чему такой человек может научить современного ребенка? Для подростков и юношества представления о жизни людей среднего и старшего поколения обесцениваются.  Разрывается цепочка передачи знаний о жизни. И рикошетом бьет по обеим сторонам – поколению «отцов» и поколению «детей». Об этом можно было бы сказать очень много важного. Но из-за дефицита времени я только еще раз подчеркну: жизнь становится все более изменчивой. Это принято называть специальными словами – текучая современность. Это означает, что в жизни остается все меньше вещей, на которые можно опереться, которые незыблемы, неизменны.

Все, что нас окружает, сейчас является предметом временных договоренностей. Сегодня – так, а завтра – все может поменяться, и нам снова придется приспосабливаться, привыкать. Это создает стресс.

Весь современный образ жизни становится все более неопределенным. Это называется специальным термином, который придумали американцы. VUKA (volatility (изменчивость), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).  Вот что сегодня с нами происходит.

А раз так, то как мы раньше поступали в тех или иных обстоятельствах, когда мы знали, что нужно поступить правильно, знали, каким образом решается какая-то жизненная задача, теперь не работает. Каждый раз нам приходится чему-то учиться. Так как это было когда-то в детстве. И сейчас все чаще взрослые люди оказываются в состоянии маленького ребенка, когда приходится учиться чему-то с нуля, приспосабливаться к новым условиям.  

Именно это создает многие проблемы. Хотя здесь же и находятся и резервы для из решения. Они связаны с использованием дополнительных возможностей мозга. И тогда оказывается, что привычная для нас логика, как способ мышления, все чаще пробуксовывает и дает сбой. Оказывается, что наше сознание может решать только стандартные, типовые задачи задачи. То есть когда сам способ решения уже известен.

И только с дополнительными возможностями мозга, с подсознанием, связана возможность решать новые задачи или старые задачи новым путем.

Продолжение следует.

Марк Евгеньевич Сандомирский — доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейского реестра, доцент УГАТУ, автор научно-популярных книг по психосоматике. 

Он автор 12 книг, на основе которых сегодня разрабатываются современные техники телесной терапии, массажа, психотерапии. В частности, предметом его научного инетерса являются такие вопросы, как психосоматика и телесная психотерапия, защита от стресса, телесная психокоррекция и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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