Праздничная купель будет находиться на реке Орлик возле спортивного комплекса «Труд», сообщает пресс-служба администрации Орла.

Она будет открыта для погружений с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января. Обряд торжественного освящения иордани состоится ровно в полночь.

В спорткомплексе «Труд» будут открыты теплые раздевалки. Безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, МЧС и медики.

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.