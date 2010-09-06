Выпавший снег расслабиться не дает.

15 января выпало 8 мм осадков — почти пятая часть месячной нормы. В пятницу, накануне снегопада в администрации города Орла состоялось организационное совещание было указано усилить работу в выходные дни.

Совещание с представителями управления городского хозяйства, МКУ «УКХ г. Орла», МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и управляющих организаций провел первый заместитель главы администрации Орла Александр Муромский.



15 января, дворы убирали 653 дворника и 24 единицы спецтехники. Специалсты отдела муниципального жилищного контроля осмотрели дворы во всех четырех районах города - на 20-ти работы по уборке снега не производились вообще.



В этот же день заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин провел оперативное совещание с начальниками территориальных управлений, на котором были поставлены четкие задачи по организации работы в районах и обозначены проблемные адреса, сообщает пресс-служба городской администрации.



По информации МУП «Спецавтобаза», минувшей ночью на улицах города на ликвидацию последствий снегопада вышли 37 единиц техники. В первую очередь убирались центральные улицы, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта.

Сегодня днем в расчистке улиц задействовано 35 машин. Продолжается работа на основных улицах, а также техника приступила к уборке второстепенных дорог, дорог частного сектора, скверов и парков, остановок общественного транспорта.



Как сообщал «Вечерний Орел» со ссылкой на pogodaiklimat.ru 15 января в Орле выпало 8 мм осадков при норме суммы осадков в январе: 43 мм. За месяц выпало 35 мм осадков. Эта сумма составляет 81% от нормы.