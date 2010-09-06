19 января на территории города Ливны и Ливенского района будет действовать 8 мест организованного купания, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Обеспечивать безопасность будут полицейские, медики, пожарные и представителий общественных организаций. Устанавливаются посты для организации экстренной помощи людям.
Вблизи места для купания оборудуется отапливаемое помещение, организуется раздача горячих напитков.
В этом году искупаться в праздник Крещения можно будет в следующих оборудованных местах:
город Ливны:
купель возле Свято-Сергиевского кафедрального собора.
Ливенский район:
Сосновское сельское поселение, село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника»;
Здоровецкое сельское поселение, деревня Красово, купель;
Галиченское сельское поселение, село Успенское, купель;
Галиченское сельское поселение, деревня Викторовка,купель;
Козьминское сельское поселение, село Козьминка, купель;
Крутовское сельское поселение, деревня Угольное, купель «Источник Святой Блаженной Матроны Московской»;
Казанское сельское поселение, село Казанское, купель.