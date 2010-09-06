Наложен арест на 100 л стеклоомывающей жидкости, не соответствующей требованиям по содержанию метанола, сообщает Роспотребнадзора по Орловской области.

Ведомство проверило торговые точки индивидуальных предпринимателей, реализующие стеклоомывающие жидкости в Орле, Болхове, Ливнах. Проверка показала что ряд товаров содержит повышенную концентрацию метилового спирта (метанола).

Роспотребнадзор указал названия товаров: ICE STORM, NordWind и SnowClean. Концентрация метанола в них составляла от 19 до 69% (при нормативе не более 0,05%).

За выявленные нарушения на индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ, говорится в сообщении ведомства.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий наложен арест на 100 л стеклоомывающей жидкости, не соответствующей требованиям по содержанию метанола.