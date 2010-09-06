Орловский областной суд оставил в силе приговор суда Кромского района, оштрафовавшего жителя Троснянского района на 140 тысяч рублей.



Житель заплатит штраф за использование заведомо подложного документа и уклонение от призыва на военную службы. Как установил суд первой инстанции, после окончания исторического факультета ОГУ молодой человек поступил в аспирантуру вуза.

Но диссертацию он не защитил и в конце сентября 2014 года его отчислили по окончанию срока обучения.

Тут пришла пора идти в армию. Троснянец предъявил в военкомате выписку из протокола заседания диссертационного совета по историческим наукам при Московском государственном областном университете от 17 сентября 2015, дающим право на отсрочку. Отсрочку парень получил, но при проверке представленного им документа выяснилось, что он является подложным, говорится в сообщении Орловского областного суда.

В суде молодой человек виновным себя не признал. По его мнению, он стал жертвой обстоятельств в силу обмана.

Тем не менее суд первой инстанции признал местного жителя виновным и назначил ему штраф - 140 тыс. руб.

Приговор был обжалован в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения.