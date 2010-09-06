13 января в Октябрьском райсуде Белгорода состоялось предварительное заседание по уголовному делу в отношении экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Бутяйкина, сообщает «КоммерсантЪ».

Уголовное дело возбудило и расследовало управление Следственного комитета по Орловской области. Высокопоставленному полицейскому вменяется получение взятки (статья 290 УК) и незаконное предпринимательство (статья 289 УК).

На предварительном заседании суд отклонил ходатайство защиты подсудимого о возвращении дела в прокуратуру и смягчении меры пресечения. На данный момент Сергей Бутяйкин находится под домашним арестом, который продлен до апреля.

Как ранее сообщал «ВО», уголовное дело против главы УЭБиПК УМВД по Белгородской области было возбуждено орловским СК в сентябре 2013 года. Разработку вело УФСБ по Орловской области. Речь шла о получении незаконного кредита в «Орелсоцбанке» в 2011 году, который следствие позднее расценило как взятку.

Изначально полковнику предъявили обвинение по части ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. В начале октября 2016 года Бутяйкину орловский СК вменил еще и незаконное предпринимательство и получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Бутяйкин (на фото) в августе 2011 года обратился к акционеру ООО «Орловский социальный банк» Алексею Фомченкову с просьбой оказать содействие в получении денежных средств в ОАО «Орелсоцбанк». Деньги нужны были для аффилированных ему юрлиц – ООО «Торговый Дом «Океан»» и ООО «Логистический Центр «МегаХолод».

Сначала банк отказал полицейскому в выдаче средств, сославшись на требования Центробанка и слабость позиций новых фирм, лоббируемых полковником полиции.

Сергей Бутяйкин надавил на банкиров и пообещал им полицейский «наезд». Те изобрели нелегальную схему, по которой через другие юрлица перечислили борцу с коррупцией 80 млн рублей. Все деньги Фомченков не смог передать физически из-за начавшейся проверки Орелсоцбанка со стороны ЦБ РФ.