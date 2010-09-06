Более ста сотрудников ООО «АСК Инжиниринг», которое строило в Орле Многофункциональный медицинский центр (орловский «Титаник»), судя по всему, доведены до отчаяния.

Мало того, что московская компания задолжала им заработную плату, так еще люди не могут забрать свои документы, в частности, трудовые книжки. Часть людей требуют, чтобы их уволили, оформили трудовые книжки и отдали им. Из-за отсутствия трудовых книжек, многие НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НЕ МОГУТ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ!!!!

Как сообщает ГТРК «Орел», вчера люди попытались решить вопрос, проведя акцию протеста. Они собрались и пришли к строящемуся «Титанику», чтобы потребовать соблюдения и закона и их прав.

Но никто их там не ждал. Никто с ними разговаривать не захотел. Гендиректор нынешнего подрядчика ООО «Стройбюро» Илья Дисман, который близок к нынешней областной власти и был одним из руководителей в компании «АСК инжиниринг», которая строила ММЦ до этого, от встречи с людьми отказался, сообщается в сюжете ГТРК «Орел».

Комментарии, которые дают в сюжете главный государственный инспектор труда в Орловской области Сергей Алёшин и приехавший на место событий замначальника управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Андрей Емец, говорят о том, что никто проблемой людей, брошенных подрядчиком, не занимается. Эти комментарии пусты и беззубы, и говорят о бессилии руководящих чиновников.

А ведь проблемы с «АСК инжиниринг» на строительстве ММЦ начались еще летом прошлого года. Время разобраться было. Но, судя по всему, никого в области это не волнует. Хотя «армия» чиновников, контролирующих органов и сотрудников в погонах в регионе присутствует и заработную плату получает ежемесячно.

Тем временем, рабочие и строители написали кучу обращений во все инстанции, в том числе и Президенту страны Владимиру Путину. Кто-то же должен следить за тем, чтобы исполнялся закон. Если в отдельно взятом регионе, следить за этим некому.

«ВО» будет следить за развитием событий.