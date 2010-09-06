В Орловской области в январе доплату к пенсии в размере пяти тысяч рублей получат 272 702 человек.

На это потребуется 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день пенсионерам на счета уже перечислено почти 700 млн рублей, сообщила замуправляющего Отделением ПФР по Орловской области Светлана Ставцева.

В ведомстве предупреждают, что никаких подомовых (поквартирных) обходов или обзвонов сотрудники Пенсионного фонда не проводят.

- Выплата осуществляется автоматически на основании документов, которые имеются в распоряжении органов ПФР. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – вполне вероятно, что это мошенники, - говорит Светлана Ставцева.

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