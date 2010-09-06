Жилищная инспекция Орловской области поставила точку в спорах о том, кто и как должен (не должен) убирать от снега дворовые территории многоквартирных домов.

«Согласно пункту 3.6.1. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 уборка дворов и придомовых территорий от осадков, и мусора производится управляющими организациями», - говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня Жилищной инспекцией.

Таким образом, при отсутствии услуги за расчистку двора от снега жители имеют права требовать у УК перерасчета, поскольку ее стоимость включена в размер платы на содержание и текущий ремонт жилого помещения, объясняет жилинспекция.

«Основанием для перерасчета служит акт недопоставки услуги, подписанный с одной стороной заявителем, с другой – исполнителем. Следует помнить, что на основании одного акта перерасчет производится только за один день», - говорится в сообщении.

Если это не поможет и УК не будет реагировать, жители могут обращаться в Жилинспекцию. Там обещают, что проведут проверку и наложат на УК административное  взыскание.

На фото: двор дома №63а на улице Горького сегодня утром.

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