Сегодня Орел проводил в последний путь артиста Ансамбля имени Александрова Аркадия Узловского, который погиб в крушении самолета ТУ-154 25 декабря над Черным морем.

Похороны состоялись на Троицком кладбище. Попрощаться с Аркадием пришли сотни горожан.

Молодому артисту легендарного ансамбля имени Александрова было всего 23 года. Его похоронили рядом с прадедом - ветераном Великой Отечественной войны Иваном Солдатовым.

Аркадий Узловский родился в Орле в семье сотрудников милиции. Мальчик был способным и трудолюбивым. Он окончил орловскую хоровую школу, затем поступил в музыкальный колледж, затем – в орловский институт культуры. Закончив вуз, прошел отбор в Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Об этом он мечтал с детства. Его мечта сбылась…

В ужасной авиакатастрофе 25 декабря прошлого года погибли четыре наших земляка. Выпускники орловского института культуры Аркадий Узловский, Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков и выпускница кафедры хореографии Надежда Марченкова.