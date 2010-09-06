Завтра должно быть возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «АСК инжиниринг», которое строило Многофункциональный медцентр, который в Орле называют «Титаником».

Об этом «ВО» сообщили в управлении Следственного комитета по Орловской области. Что касается нарушения трудовых прав работников, в части невозможности получить на руки свои трудовые книжки и устроиться на работу, то в ведомстве сообщили, что по этим фактам проводится доследственная  проверка.

- Заявления людей по этому поводу у нас есть. Проводить какие-то оперативные мероприятия мы можем в рамках возбужденного уголовного дела. Решение по этому вопросу будет приниматься по итогам проверки, - сообщил наш собеседник в региональном управлении СК.

В прокуратуре Орловской области сообщили, что в ноябре прошлого года в следственные органы направлены материалы прокурорской проверки по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «АСК Инжиниринг». Тогда речь шла о долге перед 157 работниками ООО «АСК Инжиниринг», которые строили ММЦ. Долги в сумме  порядка 5,1 млн рублей сложились за  период с августа по октябрь 2016 года.

По ситуации с трудовыми книжками и нарушениями других прав работников, ведомство Орловской области инициирует проверку, пообещали в региональной прокуратуре.

В Правительстве Орловской области оперативно дать комментарий по ситуации с работниками ООО «АСК инжиниринг» не смогли. Наш запрос переадресован первому заместителю председателя Правительства Орловской области Анатолию Мишанову, который ответит на него в установленном законом порядке. Как только появится комментарий областных властей, «ВО» его сразу же опубликует.

Напомним, что вчера более ста бывших строителей медцентра провели акцию, против невыплаты им заработной платы и нарушения их трудовых и гражданских прав.

«ВО» будет следить за развитием событий.

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