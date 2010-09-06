Сегодня, 17 января, на рабочем совещании в городской администрации был поднята проблема вывоза мусора.



В частности, глава администрации Орла Андрей Усиков дал протокольное поручение очистить контейнерные площадки на ул. Благининой и ул. Магистральной в Северном районе.

Речь шла о контейнерных площадках, которые находятся не на территории, прилегающей к многоквартирным домам.

В этом году из городского бюджета были выделены средства на организацию контейнерных площадок в местах массового складирования мусора.

Это было сделано с целью ликвидации постоянных стихийных свалок. На обслуживание таких площадок был заключен муниципальный контракт с ООО «Эко-Тек».

Выяснилось, что уже несколько дней с площадок на ул. Благининой и ул. Магистральной мусор не вывозится по причине снежных заносов — грузовики-мусоровозы не могут подъехать к контейнерам.

На рабочем совещании генеральный директор ООО «Эко-Тек» Евгений Соломатин пообещал устранить проблему и вывезти мусор в течение одного дня.

Уже к вечеру 17 января подрядчик отчитался: дороги расчищены и мусорная свалка, скопившаяся у контейнерных площадкок, ликвидирована, сообщает пресс-служба администрации Орла.