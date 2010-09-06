На территории Верховского района Орловской области врачей узкой специализации, сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).

На данный момент обследование детей специалистами в Верховской районной больнице не осуществляется. Даже на плановые осмотры родители с детьми вынуждены ездить за 100 километров в Орел или за 60 километров в Ливны. 

А между тем в районе живут 1237 детей в возрасте до пяти лет.

Активисты регионального отделения Обшероссийского народного фронта обратились в региональное правительство с предложением принять необходимые мер для решения проблемы отсутствия врачей узкой специализации Верховской ЦРБ. Эту ситуацию ОНФ берет на свой контроль.

- В Верховской больнице нет отоларинголога и офтальмолога, а значит, отсутствует возможность проведения качественного профилактического осмотра, – говорит эксперт ОНФ Сергей Чеботкин.

По действующему регламенту ребенок в возрасте до одного года должен регулярно осматриваться узкими специалистами. В первый месяц необходимо пройти осмотр всеми специалистами, в возрасте шести месяцев – только теми специалистами, которые назначены по итогам обследования на первом месяце жизни. По достижении одного года ребенка также должны осмотреть все узкие специалисты. Следующий осмотр осуществляется в возрасте трех лет или раньше – перед направлением в детский сад.

В поселке Верховье перед направлением в детский сад детей на месте осматривает выездная комиссия (один раз в год), которая состоит из специалистов поликлиник города Орла. Плановые осмотры для детей других возрастных групп такими врачебными комиссиями не проводятся.

- Из-за отсутствия возможности производить осмотр в Верховье родители вынуждены возить своих детей в поликлиники Орла. Однако здесь они сталкиваются с другим препятствием – огромными очередями, – отметила активист ОНФ в Орловской области Наталья Бахтина.

- Региональное отделение Народного фронта обратилось в областной департамент здравоохранения с предложением разработать «дорожную карту» для привлечения врачей в данное медицинское учреждение. На время необходимо организовать регулярный выезд медицинских комиссий для осмотра детей не менее одного раза в месяц, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

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