Накануне Нового года Ливенский родильный дом получил новый аппарат ультразвуковой диагностики для новорожденных.

Как сообщает газета «Уездный город», Департамент здравоохранения Орловской области направил на закупку техники 3 млн рублей.

Аппарат определяет состояние здоровья внутренних органов малыша, головного мозга, тазобедренных суставов.

По этой же линии в роддом доставлено новое наркозно-дыхательное оборудование для беременных женщин. За счет средств родовых сертификатов был получен многофункциональный операционный стол и дыхательный аппарат для новорожденных.

Как сообщила изданию заместитель главврача Ливенской ЦРБ Лариса Харламова, в недалеком будущем ожидается дооснащение родильного зала. Уже прошел аукцион на приобретение бестеневых светильников.



Газета отмечает вклад меценатов в укрепление материальной базы больницы. За счет сельхозпредприятий района во всех палатах родильного дома установлены новые стеклопакеты.

Фото газеты «Уездный город».



