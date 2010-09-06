На это потребуется полтора года и 200 млн рублей.

К ливенской гимназии сделают пристройку, сообщает газета «Уездный город». Это позволит школе перейти на занятия в одну смену. Сейчас в гимназии учится 800 школьников при том, что она рассчитана на 500 учеников.

Пристройка сможет вместить 300 учащихся. Как отмечает газета, объект начали строить «ещё лет двадцать назад».

Однако объем финансирования не давал довести дело до конца. В начале этого года областное правительство приняло решение завершить долгострой. Сметная стоимость строительства составляет 200 миллионов рублей. Объект сдадут к 1 сентября 2018 года.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

 

1. Девушка из-за конфликта с сотрудниками ГИБДД стала фигуранткой уголовного дела 

2. Орловский «Научприбор» сократил объемы производства на 35% 

3. Иван Полуэктов переназначен на пост прокурора Орловской области 

4. Советский райсуд Орла прекратил дело в отношении пенсионера Неврова 

5. Директор МУП «Зеленстрой» покинул занимаемый пост – СМИ

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк объявляет о продаже ряда помещений в Орловской области

Орловское отделение ПАО «Сбербанк» объявляет о продаже помещений, расположенных в Хотынце, Должанском, Краснозоренском районах, Ливнах. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ