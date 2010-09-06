На это потребуется полтора года и 200 млн рублей.

К ливенской гимназии сделают пристройку, сообщает газета «Уездный город». Это позволит школе перейти на занятия в одну смену. Сейчас в гимназии учится 800 школьников при том, что она рассчитана на 500 учеников.

Пристройка сможет вместить 300 учащихся. Как отмечает газета, объект начали строить «ещё лет двадцать назад».

Однако объем финансирования не давал довести дело до конца. В начале этого года областное правительство приняло решение завершить долгострой. Сметная стоимость строительства составляет 200 миллионов рублей. Объект сдадут к 1 сентября 2018 года.