28 января в спортивном комплексе ОГУ им. И.С. Тургенева состоится матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).
В нем примут участие лучшие игроки АСБ из всех федеральных округов страны. В организации мероприятия участвуют областные власти.
17 января Правительство Орловской области создало рабочую группу по организации и проведению матча, которую возглавил зампредседателя областного правительства Сергей Ступин. В группу вошли члены правительства региона, руководство города и Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, сообщает пресс-служба губернатора.