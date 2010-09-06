Управление Роспотребнадзора по Орловской области проверило качество воды в реке Орлик (район ДСО «Труд»), 29 купелях и 40 источниках и родниках в регионе.

Вода исследовалась по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Качество воды во всех источниках и родниках соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Вода в реке Орлик в районе ДСО «Труд» соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», говорится в сообщении ведомства.

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