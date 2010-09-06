Как мы и писали вчера, сегодня возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «АСК инжиниринг», работавшим на строительстве Многофункционального медцентра.

Об этом сообщило управление Следственного комитета по Орловской области. И теперь внимание: дело возбуждено по факту невыплаты. То есть конкретного фигуранта в деле нет. Следствие (с ноября 2016 года по середину января 2017 года) смогло установить, что зарплату сотрудникам компании не выплачивало «неустановленное лицо из числа руководства филиала ООО «АСК Инжиниринг». То есть, в соответствии с принципом «кто-то кое-где у нас порой». 

Прокуратура Орловской области передала материалы проверки о невыплате заработной платы в региональный СК в ноябре 2016 года. Около двух месяцев ведомство решало вопрос о возбуждении дела. Возбудило. Но, судя по всему, виноватых в нем не будет. Понятно же, что установление «неустановленных лиц из числа руководителей ООО» - это архисложная оперативная задача.

О ситуации с работниками ООО «АСК инжиниринг», которое строило Многопрофильный и многострадальный медцентр в Орле (в народе - орловский «Титаник»), мы подробно писали вчера.

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