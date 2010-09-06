Орловский областной суд отменил решение Ливенского райсуда об отказе в удовлетворении иска о возмещении денежных средств, израсходованных на обустройство жилого помещения для ребенка-инвалида, сообщает прокуратура Орловской области.

Суть дела такова. Семье с ребенком-инвалидом была предоставлена квартира. В новом жилье ширина дверных проемов не соответствовала требованиям для проживания инвалида-колясочника.

Родители ребенка обратились в администрацию города Ливны с заявлением о расширении дверных проемов, но им было отказано. Родители расширили проемы собственными силами.

Ливенский прокурор подал в суд иск, в котором просил обязать власти города Ливны и Ливенского района, а также департамент соцзащиты, опеки и попечительства Орловской области, администрации Ливенского района возместить семье затраты на обустройство квартиры для потребностей ребенка-инвалида.

Однако Ливенский районный суд в иске отказал. Прокурор обжаловал решение суда первой инстанции. В итоге орловский облсуд отменил решение райсуда и вынес новое, которым обязал власти компенсировать семье 185 тысяч рублей, которые были затрачены для создания в квартире условий для ребенка-инвалида.