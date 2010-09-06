Власти Орла продолжают правоустанавливающую работу в отношении сетей инженерной коммуникации, расположенных на территории города.

Как сообщила сегодня на заседании комитета горсовета по ЖКХ замначальника УМИЗ Орла Маргарита Савельева, в прошлом году на учет Росреестре поставлены 85 объектов инженерных коммуникаций. На 23 из них зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Орёл».

Бесхозные объекты газоснабжения и канализации будут выставлены на аукцион на право заключения права аренды. А объекты уличного освещения будут переданы в оперативное управление МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

Сегодня в перечне бесхозного имущества значится более 1200 объектов, основная часть которых объекты газоснабжения (1001). Постановка каждого на кадастровый учет обходится городскому бюджету в среднем в 10 тысяч рублей, пояснила Маргарита Савельева.