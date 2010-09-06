Сегодня был Правительство Орловской области распространило комментарий по поводу ситуации с работниками ООО «АСК инжиниринг», которые строили в Орле Многофункциональный медцентр.

Люди добиваются выплаты долгов по заработной платы, а также соблюдения своих трудовых прав. Мы приводим текст комментария властей без своих комментариев. Выводы делайте сами. Ответ областных властей подписан Управлением труда и занятости Орловской области.

«Информация о состоянии просроченной задолженности по оплате труда в ООО «АСК Инжиниринг» в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области и Управление труда и занятости Орловской области для осуществления мониторинга просроченной задолженности по заработной плате организациями Орловской области и администрациями муниципальных образований и городских округов не предоставлялась.

По данным Государственной инспекции труда в Орловской области, инспекторы неоднократно выезжали по адресам местонахождения филиала ООО «АСК Инжиниринг»: п. Звягинки Орловского района Орловской области и ул. Машиностроительная, д. 8 города Орла. Однако работодатель либо законные представители работодателя на месте отсутствовали. Все попытки установить связь с руководством общества оказались безуспешными.

В связи с этим осуществить мероприятия по проведению внеплановой проверки фактов нарушения работодателем трудового законодательства в филиале ООО «АСК Инжиниринг» не представляется возможным.

На основании поступившей информации о существующей задолженности по заработной плате и другим выплатам перед работниками филиала ООО «АСК Инжиниринг» Государственной инспекцией труда в Орловской области направлено определение о вызове руководителей филиала ООО «АСК Инжиниринг» для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (уведомления от 15.11.2016 и от 16.11.2016). Также в следственное управление Следственного Комитета России по Орловской области, УМВД России по Орловской области и руководителю ООО «АСК Инжиниринг» в г. Москва направлены письма для принятия необходимых мер. По имеющейся информации, Прокуратурой Орловской области в защиту прав и законных интересов работников поданы исковые заявления в суд Орловского района Орловской области.

По постановлению прокуратуры Советского района г. Орла в декабре 2016 года руководитель ООО «АСК Инжиниринг» Камчатных К. Е. Государственной инспекцией труда в Орловской области заочно привлечен к административной ответственности.

Кроме того, должностными лицами Государственной инспекции труда в Орловской области оказана консультативная и практическая помощь работникам в составлении исков в суд.

Государственная инспекция труда в Орловской области в качестве третьего лица участвует в работе судов по взысканию задолженности по заработной плате.

В настоящее время в пользу работников судом Орловского района Орловской области выносятся заочные решения о взыскании заработной платы с организации.

Вопрос по внесению записей в трудовые книжки также будет решаться в судебном порядке».