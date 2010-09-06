В 2016 году администрацией Орла было инициировано проведение 39 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 79 многоквартирных домов.

Об этом сообщила сегодня на заседании комитета горсовета по ЖКХ замначальника управления городского хозяйства и транспорта Галина Итальянцева.

По результатам конкурсов УК были определены для шести многоквартирных домов. В 12 домах жители воспользовались свои правом самостоятельно выбрать способ управления (без участия муниципалитета). В восьми домах на конкурс была подана заявка от единственного претендента, который был признан участником конкурса и, согласно его условиям, он не вправе отказаться от заключения договора управления домом.

По 15 домам, на которые не было подано ни одной заявки, администрация повторно объявила 7 конкурсов. Сейчас конкурсные процедуры продолжаются в отношении 36 домов.

По информации Галины Итальянцевой, число так называемых «брошенных» домов (от обслуживания которых отказались УК) на начало 2016 года составляло 55. В конце года их стало 35 (20 «брошенных» домов забрало на обслуживание ООО «ЖЭУ №29»).

С 1 января 2017 года «Первая городская управляющая компания» не подписала договоры обслуживания с 15 многоквартирными домами. Таким образом, в Орле сейчас насчитывается 50 домов, обслуживать которые орловские УК отказались, сообщила Галина Итальянцева.